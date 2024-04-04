مفتي الجمهورية: البدعة التي تؤدي لمخالفة الشريعة مرفوضة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن العلماء عرفوا البدعة على أنها كل أمر مستحدث لم يكن موجودًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل في الدين، مشيرا إلى أن البدعة التي تؤدي لمخالفة الشريعة مرفوضة.

وقال شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الشريعة الإسلامية تمتاز بكونها نبراسًا مضيا يهدي إلى الحق والعدل في كل العصور والأزمان.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن الشريعة الإسلامية، قادرة على كيفية التكيف مع التطورات المتلاحقة والظروف المتغيرة دون أن تفقد جوهرها أو تتزعزع قيمها وفي رحابها، تتجدد الأحكام والفتاوى بروح العصر، مع الاحتفاظ بالثوابت والأسس التي قامت عليها.

