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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انهيار وصراخ هبة الحسين ولبنى عبدالعزيز في "رامز جاب من الآخر".. فيديو

رامز جاب من الآخر
رامز جاب من الآخر

وقعت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

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مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

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حراس المنتخب.. تعرف على ضيوف رامز جاب من الآخر اليوم

وانهارت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ودخلتا في نوبة صراخ، في فقرة "الأوضة السودة"، بسبب فزعها من كلب رامز.


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.
 

رامز جاب من الاخر

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