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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حراس المنتخب.. تعرف على ضيوف رامز جاب من الآخر اليوم

صدى البلد

يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه رامز جاب من الآخر، كلا من  مصطفى شوبير ومحمد أبو جبل حراس مرمي منتخب مصر ليقعوا ضحايا اليوم. 

والمقرر بث الحلقة على شاشة قناة MBC مصر بعد قليل، عقب أذان المغرب مباشرة، وتطرح على منصة شاهد بعد انتهاء عرضها على شاشة التلفزيون.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة
 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز أحمد مالك احمد حسام ميدو احمد السقا السقا وباسم سمرة الفنان رامز جلال برنامج رامز جاب من الاخر

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