فوبيا وصراخ.. آية سماحة وهاجر السراج في فخ رامز جاب من الأخر

وقعت الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحايا لمقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الأثنين.

رامز جلال لـ آية سماحة وهاجر السراج: هو أنتوا مين؟

وسخر رامز جلال من آية سماحة وهاجر السراج قائلا:" أنتوا مشهورين في يوم وليلة .. هو أنتوا مين.. لا فيكوا سعاد حسني أو ميرفت أمين".

صراخ آية سماحة وهاجر السراج بعد رؤية كلب رامز جلال

وبدأت كلا من آية سماحة وهاجر السراج الصراخ بعد رؤية الكلب الالماني في اولى فقرات مقلب رامز جاب من الاخر.

ألفاظ خارجة من آية سماحة في رامز جاب من الأخر

وتلفظت الفنانة آية سماحة بألفاظ خارجة مع بداية تنفيذ مقلب رامز جلال ورؤية الكلب الألماني.

هددهما بالتمساح.. طلب غريب من رامز جلال لآية سماحة وهاجر السراج

وهدد رامز جلال كلا من آية سماحة وهاجر السراج بالتمساح، وطلب من آية سماحة أن تضع روج لهاجر السراج، وسط حالة من الرعب التي انتابت الفنانتين.

رعب شديد من آية سماحة وهاجر السراج بعد رؤية نعام رامز جلال

ودخلت آية سماحة وهاجر السراج في حالة من الرعب الشديد بعد رؤية نعام رامز جلال.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.