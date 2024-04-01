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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ألفاظ خارجة من آية سماحة في رامز جاب من الآخر

صدى البلد

وقعت الفنانة آية سماحة، والفنانة هاجر السراج ضحايا  مقلب رامز جاب من الأخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" مساء اليوم الأثنين. 

 

رامز جلال لـ آية سماحة وهاجر السراج: هو أنتوا مين؟

تعرف على ضحايا رامز جاب من الآخر اليوم 22 رمضان 2024

وتلفظت الفنانة آية سماحة بألفاظ خارجة مع بداية تنفيذ مقلب رامز جلال ورؤية الكلب الألماني.

 

وسخر رامز جلال من آية سماحة وهاجر السراج قائلا:" أنتوا مشهورين في يوم وليلة .. هو أنتوا مين.. لا فيكوا سعاد حسني أو ميرفت أمين".

 

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

ظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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