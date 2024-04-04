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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم سعيد يتهكم على شيكابالا بجملة صادمة

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على تصريحاته ضد أحمد حسن قائد المنتخب الأسبق ومحمود عبدالرازق شيكابالا، قائلا: "أحمد حسن اتكلم عليّ الأول فرديت عليه، أنا رد فعل مش فعل".

وأضاف "سعيد"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لشيكابالا، فمن حقي أتكلم عليه وعلى أي حد، هو مش الأوحد في مصر يعني، أنتو شايفينه أسطورة براحتكم، وأسطورة بناءً على إيه؟!".

وتابع: "محمد صلاح أسطورة والخطيب وحسن شحاتة وصالح سليم وحسن حمدي وثابت البطل وحسام حسن كلهم يتقال عليهم أسطورة".

وسألته الإعلامية بسمة وهبة عن المعلق الرياضي أحمد الطيب ورأيه في أن شيكابالا أسطورة، ليرد إبراهيم سعيد: "مين أحمد الطيب؟! معرفوش والله، مبتابعش والله، أنا مش بتابع معلقين، ولما تيجي تكلميني كلميني عن حد أعرفه، هما بيطبلوا وبيخافوا من الجماهير، بس شيكابالا أسطورة في إيه؟! مخدش دوري الأبطال، ومش أي حد يتقال عليه أسطورة". 
https://youtu.be/9MOZtTtCgXg?si=i0fDUPCDSgFrPGYV&t=815

الاعلاميه بسمة وهبة الزمالك بسمة وهبة صالح سليم شيكابالا

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