جامعة الأزهر تفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في تمكين الشباب ودعم الابتكار

كرم الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، فريق جامعة الأزهر المشارك في مسابقة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة؛ لفوزه بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية.

وأعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن أداء طلاب جامعة الأزهر كان مشرِّفًا بفضل دعم وجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن فريق جامعة الأزهر خاض منافسات قوية مع زملائهم الشباب من مختلف الجامعات المصرية.



وأوضح الشربيني أن المسابقة كانت تهدف إلى تمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال المجتمعية في مجال السكان والصحة الإنجابية باعتبار الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا يعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



وأضاف الشربيني أن فريق جامعة الأزهر الذي ضم:

مروة خطاب، هاجر سامي السمان، حسين خطاب،

وإشراف: ابتسام زيدان، من إدارة رعاية الطلاب، قدم فكرة مبادرة متميزة تحت عنوان: (أسرتك أمانة) تقوم على تقديم الخدمات الصحية المرتبطة بتنظيم الأسرة؛ بهدف نشر الوعي والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرتها السلبية على خطط وجهود التنمية، وتهدف المبادرة إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة المرتبطة بتنظيم الأسرة.

وفي الختام تم توجيه الشكر والتقدير لجامعة الأزهر لمساهمتها الفعالة وجهودها المبذولة لتمكين الشباب ليكونوا رواداً في قضايا السكان والصحة الإنجابية في مصر.