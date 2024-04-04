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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الإسكندرية: تدريب المعلمين على برامج الدمج وكيفية التعامل مع أبنائنا الطلاب

صدى البلد

أكَّد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن القيادة السياسية، تولي ذوي الهمم والقدرات الخاصة اهتمامًـا كبيرًا، ولعل أبرز هذه الاهتمامات إنشاء مجلس قومي لرعاية ذوي الهمم ومبادرة قادرون باختلاف.


وأشار أبوزيد -في بيان اليوم /الخميس/- إلى تدريب العديد من المعلمين على برامج الدمج وكيفية التعامل مع أبنائنا الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، وزيادة إنشاء المدارس الفكرية.


وأشار البيان إلى أن أبوزيد كرم أبناءنا الطلاب من ذوي الهمم الحاصلين على مراكز متميزة في كافة مسابقات الأنشطة التربوية الرياضية والفنية والموسيقية والاجتماعية بمدرسة أحمد شوقي للتربية الفكرية بإدارة وسط، عقب الإفطار الجماعي بالمدرسة مع الطلاب وأولياء الأمور ومعلمي ومشرفي المدرسة.


وجاء ذلك بحضور عادل حسين مدير عام الإدارة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وناهد حسين وكيل إدارة وسط ونرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي ومحمود شحاته مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية وهبة حجاج مدير التربية الخاصة بوسط الإسكندرية.


يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية برعاية أبنائنا من ذوي الهمم ودمجهم في كافة الأنشطة وإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.
 

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