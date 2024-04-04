عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

قرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلغاء مران اليوم ، بسبب حالة وفاة بالفريق.

وقد توفى منذ قليل محمد مدحت المعد البدني للفريق الأبيض مما ساد الحزن في ارجاء النادي وعلى اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.



جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف