للعام الخامس على التوالي.. الوفد يكرم حفظة القرآن الكريم

شهد المقر الرئيس لحزب الوفد الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله، تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والتي تقام للعام الخامس علي التوالي وتقيمها النائبة أمل رمزى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ.

في بداية الاحتفالية رحب الدكتور النائب ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد بالحضور في الحفل الختامي للمسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم لتكريم حفظة كتاب الله.

ووجه الهضيبي الشكر للنائبة أمل رمزى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على الاستمرار في تنظيم هذا الحفل، مشيرا الي ان القرآن الكريم نبراس في هذه الدنيا .

وأضاف الهضيبي قائلا:"هنيئاً لكل من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك أقدم التحية لكل الحضور من أعضاء الهيئة العليا وشيوخ الوفد و المرأة الوفدية واهنا أيضا أولياء الأمور الذين حرصوا على تعليم أبنائهم القرآن الكريم وهذه أكبر جائزة قدموها لهم" .

وأعربت النائبة أمل رمزى ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن سعادتها بحضور قيادات الوفد في هذا الحفل ومنهم الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب واللواء سفير نور والمهندس مصطفي رسلان والمهندس حمدي قوطة ومحمد الاتربي على الحضور والتشريف .

وقالت النائبة أمل رمزي ، ان القرآن الكريم هو الطريق للجنة لأولياء الامور قبل أبنائهم ، لذلك أوجه لهم الشكر على دعمهم لابنائهم وتحفيظهم القران الكريم واليوم معنا اطفال بحمدالله هم حفظة القران الكريم كاملا وهذا امر جيد جدا ويدخل السرور الي القلوب .

وأضافت النائبة أمل رمزي ، أنها تحرص كل عام على تنظيم هذه المسابقة لانها لوجه الله وتحفيز للاطفال واشكر كل من ساهم بالجهد من أعضاء الحزب وسيدات الوفد العظيمات اشكرهم جميعا على تقديم العون لخروج المسابقة بهذا الشكل الذي يليق بحزب الوفد العريق وكل عام والجميع بكل خير داخل بيت الأمة.

وقال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، ان المسابقة تؤكد على المحبه داخل حزب الوفد هذه المسابقة التي تنظمها النائبة امل رمزي وهي نائبة رمز لكل فعل خير .

وتابع مساعد رئيس الحزب قائلا:" القرآن الكريم هو اهم شئ وتعليم الأبناء القرآن الكريم من الصغر أمر إيجابي يزرع في نفوس الأطفال الطمأنينة والسكينة فكل التحية لأولياء أمور الأطفال المكرمين اليوم على جهدهم في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم".

وقال الدكتور محمد وجيه أبوصالح، وكيل الأزهر الشريف ببني سويف، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قدر أهل القرآن الكريم وكل من ساهم في تكريم أهل القرآن ونظر على دائرة العموم فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ثم أراد ان يكرم أهل القرآن تكريما وهو ان تقراء القران على رؤوس الأشهاد ويقول لحفظة القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وهذا تكريم عظيم من الله .

وأضاف وكيل الأزهر الشريف ببني سويف ، أن الله عز وجل يلبس تاج العزة والوقار لأهل القرآن ولكل الآباء الذين حفظوا أبنائهم القرآن الكريم في الحياة الدنيا وهم أهل كل من شارك في هذا المعروف واسأل الله ان يجعل هذا العمل لله خالصا أوصيكم بقراءة القرآن وسماع القرآن تكريم أهل القرآن

وقال المهندس مصطفى رسلان عضو الهيئة العليا امين الصندوق المساعد ان اليوم نقوم بتكريم صفوة من أبنائنا حفظة القرآن الكريم وهذا عمل جميل و الملائكة تحف هذا المكان الآن بفضل حفظة القرآن الكريم وفي هذا الشهر المبارك .

ووجه رسلان الشكر لأولياء الامر على دعمهم لابنائهم وتحفيظهم القران الكريم كما اوجه الشكر للنائبة امل رمزي على هذه الاحتفالية الطيبة واعلم انه أمر شاق ولكن جعله الله في ميزان حسناتكم جميعا.

وقال المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ان النائبة امل رمزي حريصة كل على تنظيم هذه المسابقة وهذا العام هو الخامس على التوالي فكل الشكر لها وكل من عونها في تنظيمها، مشيرا الي ان تكريم حفظة القران الكريم هي من اهم الفعاليات التي ينظمها حزب الوفد كل عام .

ووجه عضو الهيئة العليا الشكر لأولياء أمور حفظة القرآن الكريم قائلا:"كل الشكر على هذا الاهتمام وتحفيظ أبنائكم القرآن الكريم ".

ووجهت كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، الشكر للدكتور النائب ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، قائلة:" الدكتور ياسر الهضيبي دعما دائما لكل فعاليات الحزب وهو العمود الفقري للحزب وكل الشكر والتقدير للنائبة امل رمزي على كل ما تقوم به من أجل تنظيم هذا الحفل كل عام" .

كما وجهت نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، الشكر لكل الحضور من قيادات الوفد وأولياء الأمور الذين حرصوا على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم مشيرة الي ان العدد في ازدياد كل عام من المشاركين من حفظة القران الكريم .

وتم تكريم كلاً من: الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العوارى، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد وجيه أبوصالح، وكيل الأزهر الشريف ببني سويف، والشيخ زينهم سيد محمد شيخ معلم للقرآن الكريم، والشيخ محمد فتحي لبيب شيخ معلم للقرآن الكريم، الأستاذة مواهب الشربجي رئيس اتحاد المرأةالوفدية، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وماجدة صالح نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية ، باسم رجب، نجلاء سامي والمنسق العام ياسر العمدة وأيمن النجار.

واعلن ياسر العمدة عن أسماء الطلبة المكرمين والفائزين وهم :

المستوى الأول: حفظ القرأن الكريم (كاملاً)

1- حبيبة رمضان محمد

2-ازراق عيد سعداوي سليمان

3-سعاد صلاح عبدالناصر علام

4-عبدالرحمن حسين علي محمد

5-ياسر هندي محمد حسين

6-مصطفي اشرف باهي عبدالباري

7-تسنيم عماد الدين عبدالفتاح

8-هنا ممدوح بكر

9-محمد حسام عبدالكريم حسن

10-يمني آمين حاسم مغربي أبو شعيشع

اسماء الفائزين بالمستوي الثاني.. ٢٠ جزء

1-محمد أيمن السيد عبدالغني

2-يحيي ايهاب محروس حامد

3-ادم تقي الدين جمال محمد

4-فاطمة عماد نصر الدين أحمد

5-جني محمود عبدالحميد

6-آيات محمد ابراهيم سعداوي

7-سلمي عبدالله ناجح عبدالله

8-علي حسن عبدالفتاح حسن

9-مازن السيد محمد السيد

10-ملك مصطفي جمال

المستوي الثالث... ١٥ جزء

عبد الله محمد محمد خليل

احمد عمر سعيد محمود

امل احمد شعبان عفيفي

اروى محمود محمد عكاشه

سمير ياسر سمير مندي الفقي

معاذ احمد مختار محمد

عمار ياسر سعد عبد المنعم

يحيى عبد الرازق يحيى محمد

ممدوح محمد ممدوح محمد

روان إبراهيم ماهر احمد

المستوي الرابع ..١٠ جزء

مدحت عمر منير عبدالفتاح

سما حسام عبدالغني

رنا فتحي ممدوح سليمان

حنين محمود احمد عبدالسميع

حسن حمدي عبدالمجيد حسين

احمد سمير عيد خميس

عبدالرحمن محمد أحمد

جورية احمد شعبان

جمال أحمد زينهم

مي عصام سعيد عبدالحليم

الفائزين في الانشاد الديني

ملك أحمد عبدالتواب

رنا رضا محمد محمد

رنا ممدوح بكر بكر

ندي أحمد إسماعيل