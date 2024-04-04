سيناريست: المختلف عليه في التاريخ متروك للمعالجة الدرامية

قال الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، إنّ الدراما التاريخية محاولة للهروب من الالتزام بالتاريخ، موضحًا أن "التاريخ به نوعان من المعلومات.. معلومات متفق عليها، وأخرى مسكوت عنها".

وأضاف "عيد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "نلتزم بالمعلومات المتفق عليها، لكن هناك معلومات مسكوت عنها ومختلف عليها، وهو أمر متروك للمعالجة الدرامية".

وتابع: "قد تكون لدينا شخصية تاريخية مختلف حول اسم زوجته، وبالتالي يمكن للدراما أن تسميها ما تشاء، ولكن المعلومات والأمور المتفق عليها يجب أن نلتزم بها، كما أن بعض الشخصيات لا نلتزم بها في التاريخ، فشخصية والي عكا في فيلم صلاح الدين مخالفة للحقيقة، لأن قراقوش كان حاكما عسكريا عظيما ومن رجال صلاح الدين الأوفياء ولم تصدر منه أي خيانة".