محمد شبانة يفتح النار على شريف إكرامي بعد تصريحاته ضد الأهلي

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي.

وكتب محمد شبانة عبر حسابه علي فيسبوك "انت بتطعـ.ن في النادي اللي خيره عليك وعلى رمضان صبحي أنا لو قدامك مش هسمحلك تقول كده"

وتحدث شريف إكرامي في تصريحات تليفزيونية قبل ساعات عن رمضان صبحي ورحيل الأخير عن صفوف فريق النادي الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز ومدى إمكانية عودته إلى الأهلي مستقبلًا.

وفي هذا الصدد قال شريف إكرامي: رمضان صبحي لم يسبق له وأن هاجم رموز الأهلي أو الإساءة لمبادئ النادي كما أنه م يشارك جماهير فرق منافسة في توجيه السباب لرموز النادي الأهلي، وهو ما اعتبر تلميحًا من إكرامي لما حدث من إمام عاشور الذي انضم إلى الأهلي الصيف الماضي.