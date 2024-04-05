سعاد صالح: حصلت على 54% في الثانوية العامة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن والدها كان يعمل في الصباح والمساء، من أجل أن ينفق على الأسرة، وأن هدف والدهم كان تعليم الجميع.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن والدها قام ببيع ميراثه من أجل أن يسدد مصروفات شقيقها أثناء الدخول الجامعة.

ولفتت إلى أن بداية المشكلة مع والدها كانت بسبب رغبته في دخولها القسم العملي، وأنها كانت تريد أن تدخل القسم الأدبي، معلقة :" والدي أقسم عليها بالطلاق ثلاثة من أجل دخول قسم العلمي".

وأشارت إلى أنها حصلت على 54% في الثانوية العامة، وأن وأنها دخلت معهد الخدمة الاجتماعية، ولكن كلية البنات الإسلامية فتحت أبوابها في عام تخرجها من الثانوية العامة، ووالدها جعلها تلتحق بها.