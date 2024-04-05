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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يحضر حفل سحور القوات المسلحة..صور

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في حفل سحور القوات المسلحة

حضر  الرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل السحور الذى أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة .

وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى فترة رئاسية جديدة لإستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصبوا إليه من الأمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة ، مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة فى الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى العظيم .

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفى مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى ، وبناء وتطوير القوة والقدرة التى تحفظ لمصر أمنها وإستقرارها وتحقق مصالحها القومية ، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم فى شتى المجالات ، مقدماً التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى بقرب حلول عيد الفطر المبارك .
 

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أركان حرب القوات المسلحة الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى

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