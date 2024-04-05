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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

علقت المخرجة إيناس الدغيدي على علاقتها مع الله وتصريحاتها الدينية المثيرة للجدل قائلة: "عندي أفكار معينة عن ربنا، قلت قبل كده العلاقة بيني وبين ربنا اللي بتاخدها الناس باستهزاء، الناس واخدة جرأتي اني متكلمش عن ربنا عشان الحتة الدينية، وعلاقتي قوية جدًا بربنا، وكل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة وعندي جملة خدتها من علم الطاقة، أنا بدرس طاقة اونلاين والجملة هي، اللهم اني احبك فاحببني فيك أكثر ياالله، الجملة دي ممكن أعيط فيها، بقولها طول مانا سايقة لوحدي لأني بحب اسوق، بحس اني في علاقة بيني وبين ربنا، عشان كل اللي بيتقال عليا".

وقالت المخرجة إيناس الدغيدي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مبسمعش شيوخ، ولو سمعت مبديلوش أي اهتمام، ووالدي طول حياتنا كان بيكلمنا في الدين، وكان رجل متفتح ومن طفولتي بتعلم دين، حجيت مرتين وبتاع 30 عمرة، أول مرة رحت حسيت بحاجة غريبة لكن بعد كده بتبقى طقوس أكتر من إحساس، ومدعيتش عشان كنت بعيط، وطلبت الشهره والفلوس والمجد، وعمري ماندمت على أي حاجة صرحت بيها ومش ندمانة على أي فعل، بما فيهم الأفعال اللي مش كويسة في نظر الناس، الخطأ والصواب بنتعلمه، ومش ندمانة على تصريح الحجاب، ووالدتي ماتت 80 سنه ومش محجبة ومش معناه انها مش كويسة، والدي متدين جدًا وكنا نلبس ميني جيب، وانا في الحج رحت بشعري واول مانزلت هناك اتحجبت و مكنتش طايقة، مبهتمش اشوف فرض ولا لاء المهم انا عايزة ولا لاء، وعملت الخط بتاع الحجاب ده في فيلم امرأة واحدة لا تكفي".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

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