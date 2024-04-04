إيناس الدغيدي عن خلافها مع هالة سرحان: حد وقع بينا.. فيديو

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي عن تطور العلاقة بينها وبين الإعلامية هالة سرحان، أن سبب الخلافات كانت بسبب شخص حاول الوقيعة بينهما.

وتابعت إيناس الدغيدي خلال برنامج "أسرار"، المذاع على فضائية "النهار": “كنا كل يوم مع بعض وكان مكتبها في عمارتي وكانت تتناول معي الغداء، علاقتنا مرجعتش زي الأول، لان العلاقات القوية لما بتتكسر بنكون حريصين متتكسرش تاني”.

وأضافت إيناس الدغيدي خلال برنامج "أسرار" ، على فضائية "النهار": بحب هالة سرحان وهي صديقة، وبينا ايام حلوة، ولسه بنشوف بعض وبنحكي لبعض.

وقالت: معملتش جزء تالت من برنامج " شيخ الحارة " لانه مش ماشي مع شخصيتي وكان برنامج هجومي جدا مع فنانين زمايلي، وفيه منهم مكنش بيوافق يجي .

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