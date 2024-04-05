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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضمنت فحص 1601 حالة.. قافلة طبية على يومين شرقي الإسكندرية

قافلة طبية شرقي الإسكندرية
قافلة طبية شرقي الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية خورشيد على مدار يومين بوحدة قرداحي بقرية خورشيد بمنطقة المنتزه بالاسكندرية، والتي تبعد ٢١ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفى ابوقير العام ).

وقد صرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٨ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

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وأشارت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ١٦٠١ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٣٨٦ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و ٨٠ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ١٠ أشعة سينية علاوة على فحص ١٧٦ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٥٤٩ مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

يأتي هذا فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

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