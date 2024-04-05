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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

صدى البلد

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز سيزور القاهرة لبحث وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع مسؤولين قطريين ورئيس الموساد.

ومن المرتقب أن يجتمع بيرنز مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الموساد دافيد برنياع

وقال مسؤول أمريكي للموقع، إن الرئيس جو بايدن لا يزال عند موقفه بضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار كجزء من صفقة الأسرى، ويجب أن يحدث ذلك على الفور، ولهذا السبب ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذه القضية خلال مكالمتهما الهاتفية، الخميس.

وفي وقت سابق، حذّر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، من أن إسرائيل ستواجه "عواقب" إذا لم تغير الطريقة التي تنفذ بها حربها على قطاع غزة، لافتاً إلى ان "الولايات المتحدة ستغير سياستها تجاه إسرائيل، إذا لم تغير طريقتها في هذه الحرب".

وقال كيربي: "إذا لم تحدث تغييرات في سياسة إسرائيل فلا بد أن تكون هناك تغييرات في سياسة أميركا.. يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة وحقيقية"، مضيفاً: "نأمل أن نرى إعلاناً عن هذه التغييرات في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف كيربي أن "بايدن قال لنتنياهو إن وقف إطلاق النار الفوري ضروري، لتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين"، لافتاً إلى أن بايدن "شعر أن الوقت قد حان للتحدث مع نتنياهو حول مخاوفه".

وأشار كيربي إلى أن واشنطن "تأمل رؤية زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى غزة، وتراجع العنف ضد عمال الإغاثة والمدنيين.. نتطلع إلى خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة".


 

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