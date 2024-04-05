رغم النفي.. إسرائيل تغلق 28 سفارة وقنصلية حول العالم خوفا من إيران

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن حالة التأهب القصوى في جميع سفاراته حول العالم، وأخلي 7 منها في عدة دول تحسباً لهجوم إيراني، رداً على استهداف إسرائيلي مسؤولين بارزين في الحرس الثوري الإيراني في دمشق قبل أيام.

وقالت يديعوت أحرونوت، إن الاحتلال الإسرائيلي أغلق 28 سفارة وقنصلية له في الخارج خشية رد إيراني على هجوم دمشق.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل منعت دبلوماسييها في بعض الدول من مغادرة منازلهم حتى للذهاب إلى المتاجر.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أيضا، أنه طُلب من موظفي السفارات الإسرائيلية في عدة بلدان عدم الحضور إلى العمل في الأيام المقبلة.

بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن تعليمات صدرت للممثلين والدبلوماسيين بعدم الحضور، الجمعة، إلى مقار عملهم والبقاء في منازلهم.

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تقارير في وسائل إعلام عبرية تفيد بأن تل أبيب ستغلق سفاراتها في جميع أنحاء العالم وسط تهديدات من إيران بالرد على غارة في وقت سابق من هذا الأسبوع على أحد مبانيها القنصلية في دمشق والتي تحمل إسرائيل المسؤولية عنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إنه لم يتم إخلاء أي سفارات ولا توجد خطط لإجلاء في الوقت الحالي.