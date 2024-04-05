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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل حالة الطرق بالقاهرة والجيزة في الجمعة الأخيرة من رمضان

صدى البلد

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة هدوء في حركة المرور على كافة المحاور في الصباح الباكر بسبب الاجازة الرسمية اليوم الجمعة للعاملين بالدولة والطلاب مما يؤثر على احجام السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية. 

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان اليوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان يتوقع حدوث كثافات من المشاة اتجاه المساجد الكبرى لاداء صلاة الجمعة لذلك استعدت الادارة العامة للمرور بنشر خدماتها على كافة المساجد الكبرى والاماكن الدينية خاصة بمساجد الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة نفيسة وايضا مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم ومساجد التجمع الخامس والعاصمة الادارية الجديدة وذلك وسط انتشار من الخدمات المرورية لارشاد قائدي السيارات لساحات الانتظار. 

 

اللواء احمد هشام الخبير المروري 

وبعد الظهيرة والافطار يتوقع أن ينتشر بالمناطق التجارية ومناطق وسط البلد كثافات مرورية متحركة بسبب اقبال المواطنين على شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك لذلك تم تعزيز تلك المناطق بالخدمات اللازمة منها لتكدس السيارات وارشاد المواطنين لساحات الانتظار البديلة بدلا من انتشار المواقف العشوائية. 

 

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ويوجد تنسيق مستمر بين غرفة الادارة العامة للمرور وغرف المرور في محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط سير السير السريعة على الطرق الصحراوية والزراعية لمتابعة حركة المواطنين لقضاء اجازة نهاية الاسبوع في محافظاتهم.

وقال هشام ان الادارة العامة لمرور القاهرة اغلقت كليا طريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، ولمدة 3 أشهر مع نشر العلامات و الارشادات المرورية لارشاد قائدي السيارات للطرق والمحاور البديلة. 

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