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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميني فان الرئاسة وترخيص الوزراء.. تفاصيل القرارات العاجلة من الحكومة بشأن التوكتوك

اللواء احمد هشام
اللواء احمد هشام الخبير المروري

شرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مساعد وزير الداخلية السابق، قرار وزارة الداخلية بترخيص التوك توك وتحديد سعر لوحاته المعدنية لعدم تزويرها. 

وقال هشام، إن التوك توك ظاهرة حديثة ظهرت في المجتمع المصري تحديدا في نهاية 2005 بمعرفة وزارة التجارة والصناعة وتم استيراد 360 ألف توك توك بهدف السير في الاماكن غير المخططة والأزقة والاماكن الضيقة وبين القري والنجوع لنقل الركاب فقط والتي يتعذر دخول السيارات المالكي والنقل فيها. 

الا انه لم يتم ترخيص التوك توك في معظم المحافظات لأسباب عدة منها رفض بعض المحافظات ترخيص التوك توك مثل محافظة القاهرة ومحافظات المدن الساحلية لتأثيره السلبي على المظهر العام والسياحة وما يسببه من إعاقة لحركة المرور وزيادة الحوادث المرورية اضافة الى استغلاله خلال فترة الخلل الامني في اعمال جنائية وعمليات ارهابية. 

وتم تصنيع التوم توك بطريقة غير قانونية حتى وصل عدده إلى 3 مليون توك توك واعلى نسبة في محافظة الدقهلية والجيزة لذلك قامت الداخلية من منطلق واجبها الوطني لحماية الجبهة الداخلية بترخيص التوك توك في جميع وحدات المرور بكافة انحاء الجمهورية بهدف تحقيق النظام في الشارع المصري ومنع اي شئ يخل بالامن العام.

وأخيرا اصبح مسار التوك توك في محورين الاول وزاري وهو ترخيص التوك توك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشرط الصلاحية الفنية للتوك توك وتوافر شروط الأمن والسلامة فيه. 

والمحور الأخر هو محور رئاسي في حالة عدم صلاحية التوك توك فنيا وعدم توافر شروط الأمن والسلامة فيه يتم استبداله بسيارة ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي تتوفر فيها كل الصلاحية الفنية والمظهر الحضاري ويتم قيادتها برخصة قيادة خاصة من 18 سنة فاكثر مثل التاكسي الاسود واستبداله بالتاكسي الابيض والهدف حماية الشارع المصري من اي شئ يخل بالامن العام اضافة للمظهر الحضاري للشارع المصري.

واستكمالا الاجراءات القانونية لحماية الشارع المصري ضد اي شئ يخل بالامن العام صدر قرار وزارة الداخلية رقم ٦٤٨ لعام ٢٠٢٤ بتعديل بعض احكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ والمعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨ تعديل المادة ٣٤٧ فقرة ٢ يتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة بمعرفة قسم المرور المختص بتعريفة رسمية 215 جنيه وتعديل لفظي الية والالية الى لفظي نارية. 

التوك توك الحكومة وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية ترخيص التوك توك

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