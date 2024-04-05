السعودية.. إحالة 14 كيانات تجارية للنيابة العامة رئاسة أمن الدولة



ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحال 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، و10 أخرى إلى رئاسة أمن الدولة، وذلك ضمن عدد من القرارات صدرت خلال شهر مارس في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد.

وبين المركز أنه أصدر قرارات في حق عدد من المنظمات، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و 4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، واستبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية.

ولفت المركز إلى مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر مارس 2024م، بعد تسجيل 57 جمعية أهلية و7مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,721 منظمة.

وأشار إلى أن ما يشهده القطاع غير الربحي من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وأعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، ويشير المركز إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023م مستويات متقدمة في درجات الحوكمة؛ مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.

وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، وضرورة التكامل ما بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة