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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. أمن القاهرة يداهم مصنعا للإستروكس بمدينة نصر

المتهم
المتهم

ضبط رجال الأمن عاطلا لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة .

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذاً من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المشار إليها والإتجار بها وحيازته للسلاح النارى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استروكس الاستروكس القاهرة امن القاهرة تصنيع قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية أمن القاهرة مدينة نصر

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