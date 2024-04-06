روحت لأطباء نفسيين وخايف أصلى..حسام حبيب يكشف مفاجآت عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

كشف المطرب حسام حبيب، رد فعله عندما قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بحلق شعرها، قائلا: "شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض مكنتش مصدق أن ده ريأكشن منها.

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وأضاف المطرب حسام حبيب، خلال حواره مع الإعلامية "منى عبدالوهاب"، ببرنامج "ع المسرح"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "شيرين بتكون طفلة بيبي في غضبها وحبها وتعاملها مع مختلف الأمور".

وأشار: "للأسف تصرفات شيرين وقت غضبها، خلى الناس تقول إن العلاقة دي توكسيك، لكن ده مش الحقيقي، والست لما بتغضب مينفعش تحاسبها".

واسترسل المطرب حسام حبيب،: "شيرين عبدالوهاب لا تحسب خطواتها القادمة"، مضيفا: "الفنانة شيرين كانت شخصية مستقلة وبسيطة للغاية".