تنتظر الإعلان الرسمي.. هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حيث كشفت مصادر حكومية مصرية، أن بعض الجهات ستصرف مرتب شهر للعاملين بها، منحة عيد الفطر 2024، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

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وقالت مصادر إن 90% من الجهات والمصالح الحكومية ستصرف منحة عيد الفطر 2024، لكن بنسب متفاوتة، تبدأ من 500 جنيه، وتصل إلى مرتب شهر للجهات الحكومية المحققة للأرباح، وذات الطابع الاستثماري كل في مجاله.

وأوضح المصدر، أن الجهات الحكومية قررت ذلك، ولكنها لم تعلن رسميا حتى الآن، هي: وزارات الإسكان والأوقاف والشباب والرياضة، والكهرباء وشركات البترول والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام، بالإضافة إلى دواوين الوزارات، وشركات القطاع الخاص مثل شركات الأدوية والتصنيع الغذائي".

وأضاف المصدر أن الجهات المذكورة اعتادت صرف منحة للعاملين بمناسبة عيدي الفطر والأضحى، والمناسبات الدينية المهمة، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي".

واختتم المصدر أن الإدارات المالية بهذه الجهات، تقوم حاليا بترتيب أوضاعها، لصرف منحة عيد الفطر، بداية من يوم الخميس في الأسبوع الأخير لشهر رمضان، وذلك مراعاة أن عيد الفطر سيحل قبل موعد صرف مرتبات شهر أبريل".

ويترقب الكثير من المواطنين قرار الحكومة المصرية بشأن مدة إجازة عيد الفطر 2024 في القطاعين العام والخاص، ووفقًا للإعلان الصادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن آخر أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 9 إبريل المقبل.

وتعتبر إجازة عيد الفطر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، وفرصة للمواطنين لقضاء عطلة مع أسرهم وأصدقائهم، ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر فلكيًا في اليوم العاشر من إبريل المقبل، وتبدأ إجازة عيد الفطر 2024 يوم 9 إبريل المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وعلم "صدى البلد" من مصادر موثوقة أن الحكومة تُعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقًا للمصادر، فإن المفاجأة تتمثل في منحة سيتمّ صرفها للعاملين بالدولة في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصةً مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.