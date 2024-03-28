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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

مي سليم
مي سليم

كشفت الفنانة مى سليم عن بعض الكواليس بمسلسل المداح أسطورة العودة وما تعرضت له بعد أول يوم تصوير حيث جمعها مشهد بالفنان فتحى عبد الوهاب.

شاهد الفيديو:

 

وقالت مى سليم فى برنامج “نجوم رمضان اقربلك” للإعلامية إنجى على : أول ما رحت تصوير "المداح" قولتلهم أنا بسمع إن عندكم عفاريت وبجد بيحصلكم حاجة قالولي متخافيش دي حاجات بسيطة، بعدها كنت بصور مشهد مع فتحي عبد الوهاب والولد اللي بيشتغل معايا ماسك الحاجات بتاعتي والجاكيت، وفجأة الجاكيت ولع.

وأضافت مى سليم : الأوضة اللي كنا فيها كان فيها شمع سألت الولد انت جيت ناحية الشمع قالي والله أنا واخد الجاكيت في حضني مجتش ناحيتها، خرجت لأستاذ أحمد سمير فرج سألته إيه دا أنا لسه تاني يوم تصوير والولد اللي كان بيعملي شعري السيشوار فرقع، كل مرة أروح للوكيشن بقرأ كل الآيات القرآنية اللي حفظاها وبشغل قرآن في الكرفان.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

شهد مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 10  صراعا جديدا بين بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال) وألاعيب الجن التي يقودها المعالج الروحاني الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب).

تبدأ الأحداث بطلب حسن سلام (خالد سرحان) مساعدة زين (محمد عز) زوج طليقته منال (دنيا عبدالعزيز) في فتح مقبرة داخل منزل مهجور، وأن يتم تقسييم محتوياتها بينهما، لكن حسن يخطط للتخلص من زين، حيث يجبره إلى الذهاب معه إلى المنزل المهجور ويقوم بدفنه داخل المقبرة.

فجع صابر المداح بموت الطفل داود (يوسف حمادة هلال) بعدما تعرض للغرق داخل البحر، ولم ينجح في إنقاذه.

يتهم الصيادون المداح بقتل ضرغام (فتوح أحمد) ويعتبرونه السبب في الخراب الذي حل في مدينة البرولس وموت الطفل داود، ويقرر الأهالي طرده من القرية.

يسيطر الإحباط على المداح، وفجأة يظهر الدكتور سميح لأم داود، ويعيد لها جثة ابنها من البحر، ويظهر داود في المياه، مما يثير الشكوك حول موته.

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