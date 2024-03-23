كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة، عن حالة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بعد تصدره مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تعرضه للإصابة أثناء مباراة منتخبي مصر و نيوزلندا التي أقيمت في ستاد مصر مساء أمس.

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة منتخب مصر و نيوزيلندا.

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه: "أثبتت الأشعة التي خضع لها لاعب منتخب مصر إمام عاشور عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف".

وفي هذا السياق نعرض لكم، كل ما تود معرفته عن خلع الكتف بعد إصابة إمام عاشور

يقوم مقدم الرعاية الصحية بفحص المنطقة المصابة بحثًا عن الألم أو التورم أو التشوه ويتحقق من وجود علامات إصابة الأعصاب أو الأوعية الدموية، ويمكن للأشعة السينية لمفصل الكتف أن تظهر الخلع وربما تكشف عن عظام مكسورة أو أضرار أخرى في مفصل الكتف.

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