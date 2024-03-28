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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

ايتن عامر
ايتن عامر

قالت الفنانة أيتن عامر، إنّ عدم الحب ليس سبب كل حالات الانفصال، موضحةً: «مش كل اتنين بينفصلوا بيبقى عشان بيحبوا بعض، في ناس كتير جدا ممكن ينفصلوا عشان بيحبوا بعض ومش عاوزين يكرهوا بعض».

 

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وحول سر الدعاوى القضائية المتبادلة بينها وطليقها، أوضحت أيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور: «ممكن يبقى حد جنبه حد مش أمين عليه، لذلك أقول دائما يارب ارزقني الصحبة الصالحة التي تدلني على الخير».

وتابعت أيتن عامر، أن طليقها قد يكون لديه شخص مقرب ينصحه برفع دعاوى قضائية ضدها: «بالنسبة إليه، فمن الممكن أن أحدا ينصحه بشكل خاطئ، وأرى أن أي زوجين ينفصلان يجب أن تبقى بينهما مساحة احترام جيدة حتى يتعاملان، وأرى أن هذه المساحة موجودة بيننا».

وأطلقت الفنانة، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور، اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نارية، نرصدها في سياق التقرير التالي.

وعلقت أيتن عامر، على تغريدتها عبر موقع إكس، بعد انفصالها،: "فيه رجالة بياخدوا اللي دفعوه طول فترة الجواز".

وقالت "عامر": "كنت أقصد الرجال الذين يحصلون على المبالغ المالية التي أنفقوها على زوجاتهم طول فترة الزواج، وكان ذلك ردا على منشور قرأته عن سيدة نشرت سكرين شوت بينها وطليقها في محادثة وأنها كانت متورطة في أزمة كبيرة واحتاجت إلى مبلغ معين لو لم يُدفع لواجهت الحبس".

وتابعت الفنانة: "طليق هذه السيدة لم يتردد ثانية في دفع هذا المبلغ لها رغم عدم وجود ما يربطهما ببعض حاليا، فقارنت بين هذا المنشور والواقع الذي نعيشه والحالات من حولنا، وهناك رجال محترمون وآخرون ليسوا كذلك". 

قالت أيتن عامر، إنّ السيدة التي تتحدث بسوء عن طليقها ليست محترمة، موضحةً: "الست اللي تقول على جوزها حاجة وحشة بعد الانفصال تبقى مش محترمة، ومينفعش اللي جوه البيت يطلع للعلن".

وتحدثت «عامر»، عن الخلافات بينها وطليقها المنتج السينمائي محمد عز العرب، قائلة: «إدارة الأمن الخاصة بالكومباوند هي التي أبلغت عن وقوع خلافات بيني وبينه، وأنا لم أتصل بالنجدة من يقول غير ذلك عليه أن يظهر هذا البلاغ».

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