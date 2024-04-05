صندوق النقد: لا يوجد أي اتجاه لإلغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين صباح اليوم في السرايا، بحضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.



وبدوره صرح محيي الدين عقب اللقاء قائلا : لقائي اليوم مع الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق”.

كما نفى محيي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان