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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطوات عمل المقلوبة على الطريقة الغزاوية.. تفاصيل

المقلوبة
المقلوبة

خصص برنامج مطبخ ست الستات المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل المقلوبة على الطريقة الغزاوية.

المقادير

فراخ
نصف كيلو أرز بسمتي أصفر
بصل
بطاطس
كاري + كمون
سمن + زيت
فلفل أخضر حامي
كركم + ملح وفلفل
مرقة
باذنجان رومي

للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…
 

المقلوبة طريقة عمل المقلوبة فراخ أرز بسمتي باذنجان رومي

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