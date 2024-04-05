خطوات عمل المقلوبة على الطريقة الغزاوية.. تفاصيل

خصص برنامج مطبخ ست الستات المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل المقلوبة على الطريقة الغزاوية.
المقادير
فراخ
نصف كيلو أرز بسمتي أصفر
بصل
بطاطس
كاري + كمون
سمن + زيت
فلفل أخضر حامي
كركم + ملح وفلفل
مرقة
باذنجان رومي
للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…
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خصص برنامج مطبخ ست الستات المذاع على قناة صدى البلد طريقة عمل المقلوبة على الطريقة الغزاوية.
المقادير
فراخ
نصف كيلو أرز بسمتي أصفر
بصل
بطاطس
كاري + كمون
سمن + زيت
فلفل أخضر حامي
كركم + ملح وفلفل
مرقة
باذنجان رومي
للمزيد شاهدي فيديو الوصفة…
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