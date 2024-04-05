إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بشأن مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

طرح الإعلامي إسلام صادق سؤالًا مثيرا للجمهور بشأن مباراة الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب إسلام صادق:"ما رأيك في رفض الزمالك خوض مواجهتي القمة في السعودية ".

علق سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، على رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الاهلي، ضمن منافسات الدوري المصري، في السعودية خلال الموسم الجاري.

وقال سيف الوزيري فى تصريحات تلفزيونية: "حصلنا على موافقات رسمية من الأهلي والزمالك للعب المباراتين في السعودية قبل التواصل مع الجانب السعودي لترتيب الأمر والتواصل مع الفيفا وكان هناك ترحيب كبير من مسؤولي الزمالك"



ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز، في السعودية، الموسم الحالي، بعدماأصدر النادي بيانًا رسميًا، يعلن فيه موقفه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أحمد سالم، في بيان رسمي رفض نادي الزمالك خوض القمة فيالسعودية.