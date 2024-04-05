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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم استخدام أبليكشنات تقف وراءها شركات ماسونية؟.. على جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين مفاده إن في الشركات الكبرى للتكنولوجيا تطرح تطبيقات يقال أنها أذرع لعبدة الشيطان هدفها التغلغل في حياتنا وفي لعب فيها رموز للماسونية وبقت موجود في الحياة والناس يعتقدون أن رؤساء هذه الشركات التكنولوجية مخلوقات فضائية، هل فعلا في نظرية لهذا الامر وحكم استخدامها؟.  

ما حكم استخدام أبليكشنات ورائها شركات ماسونية؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان 2024، اليوم الجمعة: "من ناحية ورود نصوص شرعية تحذرنا من أن هناك تسلطا خفيا يمكن أن يكون لما يقول لنا أهل البصيرة أن هناك مؤامرة علينا وعلى البشرية إنما هناك أفعال مخالفة لدين الله وربنا أمر بالعفاف وهما امروا بالإباحية والله أمر بسعادة الإنسان والتكليف وهؤلاء يريدون الحرية المطلقة والتساوي المطلق بين الانسان والحيوان والجماد".  

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وأضاف: "احنا أمام حاجة مخالفة وكل الأدوات متاحة ومباحة وأنت لك الحرية في اختيار القرارات من أجل تصحيح حياتك ونفسيتك وتترك الشيء السام وكل ده له وجهين شر وخير".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان 2024، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.

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