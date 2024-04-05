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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان.. إحالة 9 مصريين إلى المحاكمة بسبب غرق سفينة مهاجرين

ارشيفي
ارشيفي

 قالت مصادر قضائية يونانية، اليوم الجمعة، إن تسعة رجال مصريين كانوا على متن قارب مهاجرين غرق قبالة اليونان العام الماضي، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، سيمثلون للمحاكمة الشهر المقبل، بتهمة تهريب البشر.


وتظل ظروف غرق السفينة "أدريانا" في يونيو مصدرًا للخلاف بين السلطات اليونانية والجماعات الداعمة لحقوق الناجين والمهاجرين - مما يعني أن المحاكمة قد تكون أول فرصة للاستماع رسميًا إلى روايات بعض الحاضرين في ذلك الوقت.

 
واتهم الناجون خفر السواحل اليوناني بقلب القارب. وتقول السلطات، التي راقبت أدريانا لساعات، إنها انقلبت عندما كانت سفينة لخفر السواحل على بعد حوالي 70 مترًا ونفت خدمة خفر السواحل ارتكاب أي مخالفات.


ولا يزال من غير الواضح ما حدث في الفترة ما بين تنبيه خفر السواحل لوجود السفينة ووقت انقلابها.

وفي تقرير صدر في ديسمبر، قالت وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس - التي رصدت القارب من الجو أمام خفر السواحل - إن السلطات اليونانية فشلت في الرد على مكالمات المتابعة وعروض المساعدة التي قدمتها وقالت إنها لا تستطيع معرفة سبب انقلاب السفينة أدريانا.


وكانت سفينة الصيد المكتظة تقل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة بيلوس الجنوبية في المياه الدولية في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا ونجا نحو 104 رجال وتم انتشال 82 جثة فقط.


وكانت هذه أسوأ كارثة منذ سنوات وسلطت الضوء مرة أخرى على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.


وقال أحد المصادر لوكالة رويترز إن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والمشاركة في منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين وتهم أخرى وقد نفوا ارتكاب أي مخالفات. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 21 مايو في كالاماتا.

وعارضت جماعات حقوقية احتجازهم قائلين إن "هؤلاء الناجون يستحقون الدعم، وليس الاضطهاد وقال المركز القانوني غير الحكومي في ليسفوس: "لقد حان الوقت لإسقاط التهم".

روى الناجون في العام الماضي كيف أن محاولة فاشلة قام بها خفر السواحل لقطر سفينة الصيد انقلبت السفينة. وتتناقض تصريحاتهم مع روايات الحكومة وخفر السواحل، التي قالت إن القارب رفض المساعدة.

وفي سبتمبر، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات متهمين إياها بالفشل في التدخل لإنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في انقلاب السفينة.

اليونان مهاجرين تهريب البشر

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