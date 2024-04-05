معارضة من الديمقراطيين بشأن المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل

ظهرت معارضة ديمقراطية للمساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل في مجلس النواب الأمريكي، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن صحيفة وول ستريت جورنال.

يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصوت ما يقرب من 20 ديمقراطيًا داخل مجلس النواب ضد تشريع المساعدات العسكرية بقيمة 95 مليار دولار المخصص لإسرائيل وأوكرانيا وغيرهما من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين المعلق حاليًا في المجلس.

ولم يحدد بعد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون موعدًا للتصويت على التشريع، مما يترك حالة من عدم اليقين بشأن مداولاته المستقبلية. وأشار جونسون إلى إمكانية طرح الإجراء للتصويت بشرط إجراء تعديلات على هيكل المساعدة لأوكرانيا، إلى جانب شرط قيام الرئيس جو بايدن بإلغاء الحظر المفروض حديثًا على مشاريع تصدير الغاز الطبيعي الجديدة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جونسون سيمضي قدماً في مشروع القانون، أو متى.

وإذا تقدم مشروع القانون بالفعل، فقد يواجه مقاومة ليس فقط من الديمقراطيين الذين يعبرون عن عدم موافقتهم على المساعدات المخصصة لإسرائيل، بل وأيضاً من الجمهوريين الذين يعارضون اقتراح تسليح كييف.

يلقي تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التعقيدات الناشئة المحيطة بتشريع المساعدات العسكرية المقترح ويسلط الضوء على وجهات النظر المتباينة داخل مجلس النواب بشأن المسائل المتعلقة بالمساعدات الأجنبية والأمن القومي.