ليست محملة بالذهب.. اكتشاف هيكل سفينة مثير للجدل عمره 100 عام

للمرة الأولى، أثبتت طائرة صغيرة بدون طيار تحت الماء، المعروفة بـ "Hydrus"، فعاليتها في تحديد موقع حطام هيكل يعود تاريخه لما يقرب من 100 عام في المياه العميقة قبالة ساحل غرب أستراليا.

حطام هيكل

ووفقا للبيانات التي تم جمعها من الطائرة بدون طيار، تمكن العلماء من استخدام التصوير القياسي لإعادة إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لسفينة الفحم التي يبلغ طولها حوالي 210 أقدام.

ويعتمد الباحثون على مركبات التشغيل عن بعد (ROVs) لدراسة حطام السفينة HMS Terror، التي غرقت في القطب الشمالي أثناء رحلة الكابتن سير جون س. فرانكلين لعبور الممر الشمالي الغربي في عام 1846.

سفينة ملك إنجلترا

وفي عام 2007، اكتشف زوجان من نورفولك في إنجلترا حطام السفينة "جلوستر"، التي غرقت عام 1682 بالقرب من ساحل نورفولك، حيث جنحت على ضفة رملية وغرقت في غضون ساعة واحدة. ومن بين ركابها كان جيمس ستيوارت، دوق يورك والملك المستقبلي جيمس الثاني ملك إنجلترا، الذي نجا في قارب صغير قبل غرق السفينة.

وفي عام 2022 ، أعلن صندوق التراث البحري عن اكتشاف سفينة المستكشف البريطاني السير إرنست شاكلتون إندورانس . الذي يرجع إلى عام 1915، تقطعت السبل به وطاقمه لعدة أشهر على الجليد في القطب الجنوبي بعد أن تحطمت السفينة بسبب الجليد وغرقت في الأعماق.

وتم العثور على الحطام بعد ما يقرب من 107 سنوات، على عمق 3008 أمتار، أي حوالي أربعة 6.4 كم جنوب آخر موقع مسجل للسفينة. كان الحطام في حالة بدائية ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود ميكروبات آكلة للخشب في تلك المياه.

حطام مركب شراعي

في العام الماضي فقط ، تم استخدام المركبة للتحقق من اكتشاف حطام مركب شراعي يُدعى أيرونتون ، والذي اصطدم بسفينة شحن تسمى أوهايو، في عام 1894. وظلت الحطام سليمة في المياه المتجمدة.

وفقًا لـ Advanced Navigation، هناك حوالي 3 ملايين حطام سفينة غير مكتشفة حول العالم - 1819 حطامًا مسجلاً يقع قبالة ساحل أستراليا الغربية وحدها.

ويشمل ذلك مقبرة السفن روتنست الواقعة جنوب غرب جزيرة روتنست مباشرةً ، والتي يتراوح قاع البحر فيها ما بين 50 إلى 200 متر تحت مستوى سطح البحر. وتشتهر الجزيرة بعدد السفن المحطمة بالقرب من شاطئها منذ القرن السابع عشر.

هيكل فحم

تمكن روس أندرسون، من التعرف على الحطام باعتباره هيكلًا حديديًا من الفحم كان يستخدم في ميناء فريمانتل لخدمة السفن البخارية، والتي ربما تم بناؤها في ستينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر وغرقت في المقبرة في وقت ما في عشرينيات القرن الماضي.