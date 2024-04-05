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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية.. انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والاسترليني

تباين أسعار العملات
تباين أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين بختام تعاملات الأسبوع، حيث انخفض الدولار وارتفاع الجنيه الإسترليني اليورو.

ننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، مقابل 46.45 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 3 قروش .

وارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي اليوم بنحو 17 قروش ليسجل 50.08 جنيه للشراء و 51.43 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 59.51 جنيه للشراء و 59.97 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى 52.17 جنيه للشراء 52.63 جنيه للبيع بزيادة قدرها 13 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

استقر سعر الدولار الأمريكي نحو 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.28 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع مقابل  51.26 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 26 قروش .

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.86 جنيه للشراء و60.10  جنيه للبيع بزيادة 10 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.17 جنيه للشراء 52.55 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي ولم تسجل أي تغيير عن تعاملات الأحد الماضي مستهل الأسبوع ووصل  سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.31 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.37 جنيه للشراء و 51.52 جنيه للبيع مقابل 51.22 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 30 قرشا.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.88 جنيه للشراء و 60.08 جنيه للبيع مقابل 59.90 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 18 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.19 جنيه للشراء 52.37 جنيه للبيع.

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