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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

اسعار العملات
اسعار العملات

تسجل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 -2024، على مستوى الجهاز المصرفي.

وشمل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه صباح اليوم، حيث جاءت كالتالي:

الأهلي للصرافة: 2.1 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

مصر للصرافة: 1.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات منذ تحرير سعر الصرف

الدولار الأمريكي:

  • سعر الشراء: 47.09 جنيه.
  • سعر البيع: 47.22 جنيه.

اليورو:

  • سعر الشراء: 51.6 جنيه.
  • سعر البيع: 51.76 جنيه.

الجنيه الإسترليني:

  • سعر الشراء: 59.13 جنيه.
  • سعر البيع: 59.7 جنيه.

الدولار الكندي:

  • سعر الشراء: 34.71 جنيه.
  • سعر البيع: 34.82 جنيه.

الكرون الدنماركي:

  • سعر الشراء: 6.78 جنيه.
  • سعر البيع: 6.8 جنيه.

الكرون النرويجي:

  • سعر الشراء: 4.32 جنيه.
  • سعر البيع: 4.34 جنيه.

الكرون السويدي:

  • سعر الشراء: 4.37 جنيه.
  • سعر البيع: 4.38 جنيه.

الفرنك السويسري:

  • سعر الشراء: 52.38 جنيه.
  • سعر البيع: 53 جنيه.

الـ100 ين ياباني:

  • سعر الشراء: 31.01 جنيه.
  • سعر البيع: 31.13 جنيه.

الدولار الأسترالي:

  • سعر الشراء: 30.62 جنيه.
  • سعر البيع: 30.72 جنيه.

اليوان الصيني:

  • سعر الشراء: 6.5 جنيه.
  • سعر البيع: 6.52 جنيه.

وفيما يخص العملات العربية:

الريال السعودي:

  • سعر الشراء: 12.52 جنيه.
  • سعر البيع: 12.55 جنيه.

الدرهم الإماراتي:

  • سعر الشراء: 12.82 جنيه.
  • سعر البيع: 12.86 جنيه.

الدينار الكويتي:

  • سعر الشراء: 153.01 جنيه.
  • سعر البيع: 153.5 جنيه.

الدينار البحريني:

  • سعر الشراء: 124.95 جنيه.
  • سعر البيع: 125.27 جنيه.

الريال العماني:

  • سعر الشراء: 122.2 جنيه.
  • سعر البيع: 122.67 جنيه.

الريال القطري:

  • سعر الشراء: 12.91 جنيه.
  • سعر البيع: 12.95 جنيه.

الدينار الأردني:

  • سعر الشراء: 66.33 جنيه.
  • سعر البيع: 66.7 جنيه.
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