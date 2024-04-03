أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

تسجل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 -2024، على مستوى الجهاز المصرفي.
وشمل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه صباح اليوم، حيث جاءت كالتالي:
الدولار الأمريكي:
- سعر الشراء: 47.09 جنيه.
- سعر البيع: 47.22 جنيه.
اليورو:
- سعر الشراء: 51.6 جنيه.
- سعر البيع: 51.76 جنيه.
الجنيه الإسترليني:
- سعر الشراء: 59.13 جنيه.
- سعر البيع: 59.7 جنيه.
الدولار الكندي:
- سعر الشراء: 34.71 جنيه.
- سعر البيع: 34.82 جنيه.
الكرون الدنماركي:
- سعر الشراء: 6.78 جنيه.
- سعر البيع: 6.8 جنيه.
الكرون النرويجي:
- سعر الشراء: 4.32 جنيه.
- سعر البيع: 4.34 جنيه.
الكرون السويدي:
- سعر الشراء: 4.37 جنيه.
- سعر البيع: 4.38 جنيه.
الفرنك السويسري:
- سعر الشراء: 52.38 جنيه.
- سعر البيع: 53 جنيه.
الـ100 ين ياباني:
- سعر الشراء: 31.01 جنيه.
- سعر البيع: 31.13 جنيه.
الدولار الأسترالي:
- سعر الشراء: 30.62 جنيه.
- سعر البيع: 30.72 جنيه.
اليوان الصيني:
- سعر الشراء: 6.5 جنيه.
- سعر البيع: 6.52 جنيه.
وفيما يخص العملات العربية:
الريال السعودي:
- سعر الشراء: 12.52 جنيه.
- سعر البيع: 12.55 جنيه.
الدرهم الإماراتي:
- سعر الشراء: 12.82 جنيه.
- سعر البيع: 12.86 جنيه.
الدينار الكويتي:
- سعر الشراء: 153.01 جنيه.
- سعر البيع: 153.5 جنيه.
الدينار البحريني:
- سعر الشراء: 124.95 جنيه.
- سعر البيع: 125.27 جنيه.
الريال العماني:
- سعر الشراء: 122.2 جنيه.
- سعر البيع: 122.67 جنيه.
الريال القطري:
- سعر الشراء: 12.91 جنيه.
- سعر البيع: 12.95 جنيه.
الدينار الأردني:
- سعر الشراء: 66.33 جنيه.
- سعر البيع: 66.7 جنيه.