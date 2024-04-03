أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

تسجل أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 -2024، على مستوى الجهاز المصرفي.

وشمل متوسط سعر العملات المختلفة داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه صباح اليوم، حيث جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 47.09 جنيه.

سعر البيع: 47.22 جنيه.

اليورو:

سعر الشراء: 51.6 جنيه.

سعر البيع: 51.76 جنيه.

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 59.13 جنيه.

سعر البيع: 59.7 جنيه.

الدولار الكندي:

سعر الشراء: 34.71 جنيه.

سعر البيع: 34.82 جنيه.

الكرون الدنماركي:

سعر الشراء: 6.78 جنيه.

سعر البيع: 6.8 جنيه.

الكرون النرويجي:

سعر الشراء: 4.32 جنيه.

سعر البيع: 4.34 جنيه.

الكرون السويدي:

سعر الشراء: 4.37 جنيه.

سعر البيع: 4.38 جنيه.

الفرنك السويسري:

سعر الشراء: 52.38 جنيه.

سعر البيع: 53 جنيه.

الـ100 ين ياباني:

سعر الشراء: 31.01 جنيه.

سعر البيع: 31.13 جنيه.

الدولار الأسترالي:

سعر الشراء: 30.62 جنيه.

سعر البيع: 30.72 جنيه.

اليوان الصيني:

سعر الشراء: 6.5 جنيه.

سعر البيع: 6.52 جنيه.

وفيما يخص العملات العربية:

الريال السعودي:

سعر الشراء: 12.52 جنيه.

سعر البيع: 12.55 جنيه.

الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 12.86 جنيه.

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 153.01 جنيه.

سعر البيع: 153.5 جنيه.

الدينار البحريني:

سعر الشراء: 124.95 جنيه.

سعر البيع: 125.27 جنيه.

الريال العماني:

سعر الشراء: 122.2 جنيه.

سعر البيع: 122.67 جنيه.

الريال القطري:

سعر الشراء: 12.91 جنيه.

سعر البيع: 12.95 جنيه.

الدينار الأردني: