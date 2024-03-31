عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفقا لآخر تحديثات البنوك

أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار والإسترليني وتراجع اليورو.. تفاصيل

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث استقر الدولار والجنيه الإسترليني وتراجع اليورو بينما ارتفع الفرنك السويسري. 

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي

 

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي اليوم بنحو 7 قروش ليسجل 50.98 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 59.71 جنيه للشراء و 60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى 52.44 جنيه للشراء 52.76 جنيه للبيع بزيادة قدرها 14 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.70 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 70 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 50.98 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع. 

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.71 جنيه للشراء و60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  52.44 جنيه للشراء 52.76 جنيه للبيع .

txt

تباين أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتراجع الدينار

txt

145 مليار دولار جديدة وراء انهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

txt

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024

txt

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 31-3-2024

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي ولم تسجل أي تغيير عن تعاملات الخميس الماضي نهاية الأسبوع ووصل  سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.71 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.26 جنيه للشراء 52.43 جنيه للبيع.

 

العملات العملات الاجنبية الدولار الجنيه الاسترليني الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

معلومات الوزراء يصدر تقريرا معلوماتيا حول حلم المشروع النووي المصري السلمي

شرطة الاحتلال تقتحم منزل شهيد بئر السبع وتعتقل 5 من أسرته

نرصد ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس آخر أسبوع في رمضان| صور

لا داعي لكشف الأوراق.. فنلندا لا تستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الأضخم في الشرق الأوسط.. مسلسل الحشاشين حديث التلفزيون السويدي

بالصور.. السيارات الكهربائية الصينية تتألق في معرض بانكوك الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. السيارات الكهربائية الصينية تتألق في معرض بانكوك الدولي

بعد تداول صورته داخل المستشفى.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ«محمد هنيدي»

نشوى مصطفى: اتنسيت بعد الثورة.. وخالد النبوي فنان مبهر من أيام الدراسة| حوار

كأنها هندية .. مي عمر بفستان يثير للجدل على إنستجرام

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ