أسعار العملات الأجنبية في مصر: استقرار الدولار والإسترليني وتراجع اليورو.. تفاصيل

وفقا لآخر تحديثات البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين بمستهل تعاملات الأسبوع، حيث استقر الدولار والجنيه الإسترليني وتراجع اليورو بينما ارتفع الفرنك السويسري.

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الأحد 31 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.64 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي اليوم بنحو 7 قروش ليسجل 50.98 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 59.71 جنيه للشراء و 60 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ليصل إلى 52.44 جنيه للشراء 52.76 جنيه للبيع بزيادة قدرها 14 قرشا .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.70 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 70 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 50.98 جنيه للشراء و 51.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.71 جنيه للشراء و60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 52.44 جنيه للشراء 52.76 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي ولم تسجل أي تغيير عن تعاملات الخميس الماضي نهاية الأسبوع ووصل سعر الدولار الأمريكي لنحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.71 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.26 جنيه للشراء 52.43 جنيه للبيع.