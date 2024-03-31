تتجه مصر نحو مستقبل واعد بفضل الخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في حجم الصادرات. في هذا التقرير، سنستعرض بعض النقاط الرئيسية لهذه الخطة وأهم الجوانب التي يجب التركيز عليها لتحقيق هذه الأهداف.
145 مليار دولار جديدة وراء انهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل
تتجه مصر نحو مستقبل واعد بفضل الخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في حجم الصادرات. في هذا التقرير، سنستعرض بعض النقاط الرئيسية لهذه الخطة وأهم الجوانب التي يجب التركيز عليها لتحقيق هذه الأهداف.