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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

145 مليار دولار جديدة وراء انهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

الدولار
الدولار

تتجه مصر نحو مستقبل واعد بفضل الخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعتها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في حجم الصادرات. في هذا التقرير، سنستعرض بعض النقاط الرئيسية لهذه الخطة وأهم الجوانب التي يجب التركيز عليها لتحقيق هذه الأهداف.
 

مصر الاقتصاد الحكومة الصادرات لقاح سينوفاك دولار

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