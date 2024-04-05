عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية اليوم

شهدت أسعار العملات العربية حالة من التباين أمام الجنيه المصري بختام تعاملات الأسبوع في البنوك، وخلال السطور التالية، نرصد أسعار العملات في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي، في اليوم الجمعة 5 أبريل 2024.

أسعار العملات العربية في البنوك

البنك الأهلي:

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي: 

استقر سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري نحو 153.16 جنيه للشراء و 154.25 جنيه للبيع 

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي عند 12.61 جنيه للشراء و12.64جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.89جنيه للشراء و12.91جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.01جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية 154.09 جنيه للشراء و 154.26 جنيه للبيع مقابل 154.33 سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 7 قروش.

سعر الريال السعودي 

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.90جنيه للشراء و 12.91جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.34 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي  نحو 153.72جنيه للشراء و 154.29 جنيه للبيع مقارنة 154.28 جنيه للبيع الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 11 قروش..

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.61 جنيه للشراء و12.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.96جنيه للشراء و13 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الدرهم الإمارتي الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

بيان مهم لرئاسة الحرمين بشأن المسجد النبوي

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

كاميرا بالشارع كشفت الحقيقة.. تفاصيل محاولة قـ تل مطرب شعبي شهير بمصر

ترشيحاتنا

مفتى الجهورية يكشف دعاء سيدنا محمد فى ليلة القدر

والد ضحية شبرا الخيمة: حاولت إنقاذ ابني والطلقة كانت أسرع مني.. فيديو

ترحيل مهاجرين مصريين غير شرعيين من لييبا

مبلغ باهظ| ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه العالمي

"سوبرجيت": تقديم أعلى مستويات الخدمة للجمهور من خلال أسطول متميز من الحافلات

جزاء من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا.. المفتى يوضح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

الحق احجز سيارتك| دودج وبورش وهيونداي وتويوتا بساحة مطار القاهرة.. تفاصيل

عريس جديد.. تفاصيل وفاة أحد مدربي الزمالك فجأة

فيديو

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ