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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة غير متوقعة في ضحية مقلب رامز جاب من الآخر اليوم الجمعة

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

وقع اللاعب الدولي محمد عبد المنعم نحم النادي الأهلي ومنتخب مصر، واللاعب الدولي محمود الونش نجم منتخب مصر ضحايا مقلب الفنان رامز جلال، برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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