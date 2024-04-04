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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رامز جلال يسخر من هبة الحسين: باست زوجها وقالتله طلقني.. والأخيرة ترد.. فيديو

هبة الحسين
هبة الحسين

وقعت الفنانة هبة الحسين والفنانة لبنى عبدالعزيز، ضحايا برنامج مقالب رامز جلال، رامز جاب من الآخر، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الخميس.

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رامز جاب من الآخر.. لبنى عبدالعزيز: هطلع من البرنامج هتجوز علطول.. فيديو

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جاكت أنور وجدي.. رامز جلال يسخر من لبنى عبدالعزيز في رامز جاب من الآخر

وسخر الفنان رامز جلال من طلاق الفنانة هبة الحسين، قائلا: "أنتي قبلتي زوجك وقولتيله طلقني"، لترد هبة الحسين، قائله: "قولتله أنت راجل عظيم بس مننفعش لبعض".

 


وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

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