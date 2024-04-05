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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مركز الأهرام: مصر أظهرت إرادة قوية ورفضت الموقف الإسرائيلي.. فيديو

إسرائيل
إسرائيل

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الجهود المصرية لإنهاء هذا العدوان بدأ منذ اليوم الأول لهذا العدوان في السابع من أكتوبر الماضى.

أضاف محمد فايز فرحات، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الجهود جزء من الجهود المصرية التاريخية للوصول إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية منذ أن بدأت مع بدء الاحتلال  الإسرائيلى، ولكن فى ظل هذا العدوان فإن الجهود المصرية سارت عبر مسارات عدة سواء فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالوصول إلى إنهاء العدوان من خلال وقف إطلاق النار أو الجهود الإنسانية.

لفت محمد فايز فرحات إلى أنه حتى هذه اللحظة تسير الجهود المصرية للوصول إلى وقف إطلاق النار أو إلى هدنة طويلة المدى تقود لوقف إطلاق نار، وهذا المفهوم استند إليه القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الذي طالب بوقف العدوان من خلال هدنة إنسانية حتى لو كانت محدودة تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

أكد أن في مواجهة هذا التعنت الإسرائيلي، أظهرت مصر إرادة قوية ورفضت هذا الموقف الإسرائيلي، مؤكدةً على أن معبر رفح سيظل مفتوحًا من الجانب الفلسطيني وأن المساعدات الإنسانية ستستمر في الوصول إلى القطاع.

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