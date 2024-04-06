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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحي ينقذ حياة شاب مصاب بكسور في الجمجمة بمستشفى كفر شكر

مستشفى كفر شكر التخصصى
مستشفى كفر شكر التخصصى

 نجح فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصى فى إنقاذ حياة شاب فى العقد الثالث من العمر، كان يعاني من كسر مضاعف بالفك العلوى مع كسر بعظام الأنف وكسر بحجاج العين وكسر بعظام الوجنة، بسبب حادث سير، حيث تم تحويله للمستشفى من مستشفى شبين الكوم التعليمى.


وكشف الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى أن المستشفى استقبلت شاب فى العقد الثالث من عمره، مصاب بحادث سير، تم تحويله من مستشفى شبين الكوم التعليمى، لمستشفى كفر شكر التخصصى حيث كان يعانى من كسر مضاعف بالفك العلوى مع كسر بعظام الأنف وكسر بحجاج العين وكسر بعظام الوجنة.


وتابع مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أنه تم على الفور تحضير المصاب لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت الكسور بعد عرضه على تخصصات الأنف والأذن وجراحة المخ والأعصاب، وتقييم الوضع الصحى للمصاب، كما تم رفع قرار علاج على نفقة الدولة وتم الاستجابة الفورية والرد على القرار فى اليوم التالى مباشرة.


وأوضح، أنه استغرقت الجراحة 6 ساعات متواصلة، تم خلالها تثبيت الكسور بشرائح ومسامير، وتكللت الجراحة بالنجاح والمريض يتماثل للشفاء.

جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر شكر التخصصى الاستجابة الفورية شبين الكوم التعليمي مدير مستشفى كفر شكر التخصصى

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