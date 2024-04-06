إمام عاشور: انتقالي لـ الأهلي أفضل حاجة.. وتعاونت مع طبيب نفسي لهذا السبب

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات نجم الأهلي إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك. وجاءت تصريحات إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كالأتي:

◾انتقالي للنادي الاهلي افضل حاجة حصلت لي في حياتي

◾الفصل الذي أتمنى أنساه هو احترافي في ميتييلاند لم تمر معي الدنيا بصورة جيدة ولا أحد يعرف ما مررت به سوى القريبين مني

◾انتقالي لصفوف ميتيلاند لم يكن كوبري من أجل الانتقال للأهلي

◾حين قررت العودة لمصر تحدثت مع مسؤولي الزمالك ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي ولن أغصب نفسي علي أحد

◾عندما حاولوا التحدث معي مجددًا كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي

◾مجرد ما أمير توفيق كلمني لم أفكر بنسبة 1% ووافقت فورًا وقفلت صفحة الزمالك

◾شرف لاي حد انه يلبس تيشيرت النادي الأهلي

◾عائلتي كلها أصبحت أهلاوية من أجلي لا أفكر في شئ سوي النجاح مع الأهلي واللي اشتراني اشتريه

◾شقيقي مازال يضع صورتي بقميص الزمالك في المحل الخاص به لكنه سيضع صورتي بقميص الأهلي مستقبلاً لا أجبر أحد علي فعل شئ

◾مفيش حد في مصر ميعرفش أن الأهلي له نظامه وتقاليده

◾الخطيب تحدث معي ووعدته ان شاء الله نحقق افريقيا ونروح كأس العالم للأندية تاني

◾ممكن تشجع الزمالك لو بيلعب في بطولة الأهلي مش فيها؟ أنا موجود حاليا في النادي الأهلي اشغل دماغي بالزمالك ليه



◾صعب العودة للزمالك لأنني في مكان جمهور الأهلي كله بيحبني والله يعلم حبي له

◾الجمهور هتف صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عايزينه؟ الآن ينادون ابن النادي يحبوني وأنا أحبهم

◾متأكد من حب جمهور الزمالك لأنه يعلم حقيقة ما حدث معي

◾فور نزولي للملعب أركز في عملي لا أركز في أي شيء آخر سواء ضغوطات أو غيرها أعرف الخروج منها ولا أخاف من الجمهور

◾بعد انتقالي للأهلي تعاونت مع طبيب نفسي ساعدني كثيرًا خلال الفترة الماضية أن "أمسك أعصابي" وردود فعلي"

◾الطبيب النفسي أساسي في حياة أي بني آدم هناك أشياء يفهمها أكثر منا