عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه البالغ لاستشهاد شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية بغزة، وأن بابا الفاتيكان يعرب عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ذكرت أن عدد من المسيحيين أُصيبوا جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة.

وأشار المصدر ذاته الي ان من بين الإصابات راعي طائفة دير اللاتين جراء الاستهداف الإسرائيلي للكنيسة في البلدة القديمة بمدينة غزة.

كما بينت المستشفى المعمداني أنها استقبلت شهيدتان ومصابون في قصف إسرائيلي على كنيسة دير اللاتين شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن على دراية بادعاء استهداف كنيسة في مدينة غزة ونحقق في ظروف الحادث.

ونعت بطريركية اللاتين في القدس/غزة الضحايا قائلة : ببالغ الحزن والأسى، تؤكد البطريركية اللاتينية استشهاد شخصين نتيجة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع العائلة المقدسة صباح اليوم. ندعو لراحة أرواحهم ولوقف هذه الحرب الهمجية. ولا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء.



