بابا الفاتيكان يجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غـ.زة

جدد البابا الفاتيكان دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، معربا عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.

الاحتلال يستهدف كنيسة في غزة.. ومستشفى المعمداني لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية

عبر بابا الفاتيكان البابا ليو 14 عن حزنه بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة .



وجدد البابا ليو 14 في بيان له دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ذكرت أن عدد من المسيحيين أُصيبوا جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة.

وأشار المصدر ذاته الي ان من بين الإصابات راعي طائفة دير اللاتين جراء الاستهداف الإسرائيلي للكنيسة في البلدة القديمة بمدينة غزة.

كما بينت المستشفى المعمداني أنها استقبلت شهيدتان ومصابون في قصف إسرائيلي على كنيسة دير اللاتين شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن على دراية بادعاء استهداف كنيسة في مدينة غزة ونحقق في ظروف الحادث.

ونعت بطريركية اللاتين في القدس/غزة الضحايا قائلة : ببالغ الحزن والأسى، تؤكد البطريركية اللاتينية استشهاد شخصين نتيجة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع العائلة المقدسة صباح اليوم. ندعو لراحة أرواحهم ولوقف هذه الحرب الهمجية. ولا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء.