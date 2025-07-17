قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بابا الفاتيكان يجدد دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غـ.زة

البابا الفاتيكان
البابا الفاتيكان
قسم التوك شو

جدد البابا الفاتيكان دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، معربا عن أمله الكبير في الحوار والمصالحة والسلام الدائم في المنطقة.

الاحتلال يستهدف كنيسة في غزة.. ومستشفى المعمداني لا تستطيع تقديم الخدمات الطبيةالاحتلال يستهدف كنيسة في غزة.. ومستشفى المعمداني لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية

برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية

برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية

الطائفة الإنجيلية بمصر تدين استهداف كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة

الطائفة الإنجيلية بمصر تدين استهداف كنيسة العائلة المقدسة للاتين في غزة

ليلة دامية بـ غزة.. 18 شهيدًا في تصعيد إسرائيلي عنيف شمال وجنوب القطاع

ليلة دامية بـ غزة.. 18 شهيدًا في تصعيد إسرائيلي عنيف شمال وجنوب القطاع

عبر بابا الفاتيكان البابا ليو 14 عن حزنه بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة .
 

وجدد البابا ليو 14 في بيان له  دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ذكرت أن عدد من المسيحيين أُصيبوا  جراء قصف طائرات الاحتلال مبنى كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة.

وأشار المصدر ذاته الي ان من بين الإصابات راعي طائفة دير اللاتين جراء الاستهداف الإسرائيلي للكنيسة في البلدة القديمة بمدينة غزة.

كما بينت المستشفى المعمداني أنها استقبلت شهيدتان ومصابون في قصف إسرائيلي على كنيسة دير اللاتين شرقي مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن على دراية بادعاء استهداف كنيسة في مدينة غزة ونحقق في ظروف الحادث.

ونعت بطريركية اللاتين في القدس/غزة الضحايا قائلة : ببالغ الحزن والأسى، تؤكد البطريركية اللاتينية استشهاد شخصين نتيجة غارة شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع العائلة المقدسة صباح اليوم. ندعو لراحة أرواحهم ولوقف هذه الحرب الهمجية. ولا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء.

البابا الفاتيكان إطلاق النار وقف إطلاق النار غزة المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

زيارة وزير الصناعية لشركة النصر للمسبوكات

4 توصيات للحفاظ على حقوق العاملين بمصنع المسبوكات عالية الجودة

حادث- أرشيفية

نقابة النقل والمواصلات: نسبة المتعاطين من السائقين لا تتجاوز 4.2%

أرشيفية

انتخابات مجلس الشيوخ.. لماذا تراجع أعداد المرشحين مقارنة بـ 2020؟

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد