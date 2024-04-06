إعلامي يطرح سؤالا مثيرا للجمهور بعد تأهل الأهلي لنصف دوري أبطال أفريقيا

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالا مثير للجمهور بعد تأهل الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: تفضل الأهلي يقابل مازيمبي ولا بترو أتليتكو في نصف النهائي؟

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.