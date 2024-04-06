بآيات من الذكر الحكيم.. بدء فعاليات احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

بدأت فعاليات احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل .

ذكرى ليلة القدر 2024

جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

كما يلقي الرئيس خلال الاحتفال كلمة للأمة، ويكرم الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف