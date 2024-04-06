عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بآيات من الذكر الحكيم.. بدء فعاليات احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

القارئ الشيخ أيمن
القارئ الشيخ أيمن عقل

بدأت فعاليات احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أيمن عقل .

ذكرى ليلة القدر 2024 
جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور  الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

كما يلقي الرئيس خلال الاحتفال كلمة للأمة، ويكرم الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف

احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي احتفالية ليلة القدر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

300 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

خبير يكشف أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

ترشيحاتنا

هموت على المسرح.. صوفينار ترد على شائعات اعتزالها الرقص

الرئيس السيسي يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم عند وصوله مقر الاحتفال بليلة القدر

ماذا حدث في ليلة القدر؟.. 10 عجائب بين السماء والأرض فيها البشارة

كهربا يوجه رسالة ل حسين الشحات بعد أصابته| ماذا قال؟

تعديلات على تشكيل الأهلي في مباريات الدوري المصري.. تفاصيل

وصول الرئيس السيسي إلى مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان .. فيفي عبده بإطلالة مثيرة للجدل

نسرين طافش تخطف الأنظار من المتحف المصري

إطلالة محتشمة.. ابنة ماجد المصري تخطف أنظار المتابعين

باتمان وسكوبي دو.. شاهد معرض خاص لسيارات الجريمة في الأفلام

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ