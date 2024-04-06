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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: نهتم بمعاني القرآن ومقاصده في مسابقاتنا العالمية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2024، اليوم السبت، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الأوقاف، في كلمته: إن الثمرة الحقيقية لحفظ القرآن وتلاوته إنما هي في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى التزامنا بأخلاقه وتعالميه.

واستشهد وزير الأوقاف، بقول الله تعالى (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ).

كما يقول تعالى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ).

وأكد وزير الأوقاف، أنه لذلك جعلت الوزارة مقاصد ومعاني القرآن الكريم، جزءا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم وجميع مسابقاتها.

حضر احتفالية ليلة القدر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

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